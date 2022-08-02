Жители Карелии за неделю сдали в полицию 23 единицы огнестрельного оружия

Бойцы Росгвардии и сотрудники МВД за прошедшую неделю провели в Карелии 152 проверки сохранности огнестрельного оружия и патронов.
Как пояснили в Управлении Росгвардии, проверялось оружие, которое хранится у населения.
В результате было составлено 17 протоколов об административных правонарушениях. Жители Карелии добровольно сдали 23 единиц оружия.
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