Жители Карелии засняли пролетавший над озером неопознанный объект (ВИДЕО)

Петрозаводчане вечером 4 апреля заметили необычное небесное явление в Медвежьегорском районе.

Читатели "Столицы на Онего" прислали в редакцию видео, на котором запечатлели необычное явление – круглый объект летел в небе над поселком Челмужи.

"Вчера в 23.41 вышли с супругом из дома – собаки попросились на улицу. Пока собаки бегали по участку, мы смотрели на звёзды, небо было чистое. В это время увидели очень яркую, как нам в начале показалось, звезду. Однако она находилась очень низко над озером Онего. Решили снять на видео, так как раньше не видели, чтобы "звёзды" находились так низко. Во время съемки решили увеличить. Получились странные светящиеся круги один в другом", – рассказала горожанка Наталья.

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