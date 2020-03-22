Жители карельского поселка встали на защиту озера от форелеводов

Поселок Ондозеро в Муезерском районе Карелии оказался новым очагом протеста местного населения против расширения товарного рыбоводства, угрожающего загрязнением водоемам республики.

Жители поселка провели в середине марта собрание, на котором единогласно высказались против открытия компанией из Петрозаводска "Аркадия" форелевой фермы на озере Унус. Особое возмущение людей вызвал тот факт, что решение о формировании на озере рыбоводного участка было принято республиканскими властями без учета мнения коренного населения.

Как считают жители Ондозера, появление на Унусе форелевой фермы приведет к гибели водоема и потере карелами традиционных мест рыбного лова. "В Ондозере давно закрыты лесопункт, детский сад, школа и пекарня, в поселок не ходят автобусы, а теперь у нас хотят отобрать и озеро. О людях вспоминают только в период очередных выборов! Это разве справедливо?", – рассказали участники собрания "Столице на Онего".

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