Жители Кеми жалуются на отсутствие воды и холод в квартирах

В Карелии жители Кеми утверждают, что аварийное состояние коммуникаций может привести к риску крупных аварий.

Население города Кемь обеспокоено отключением воды из-за аварий и холодом в квартирах. Об этом заявляют подписчики сообщества "Общественный контроль г. Кемь" в соцсети "Вконтакте".

"Мы сейчас только в очередной раз два дня просидели без воды. Причем из-за аварии именно в этом месте и именно с этой трубой город сидит без воды, как минимум, раз в год на протяжении последних нескольких лет. И каждый раз все заканчивается одинаково: разроют, кое-как дырку законопатят и зароют. Там не дырки конопатить нужно, а трубу менять!", - сообщает одна из местных жительниц.

По ее словам, эта проблема возникает регулярно. Прежде ситуация уже выходила из-под контроля, утверждает она.

"Вода в этом месте даже в засушливые дни стоит, лужа никогда не пересыхает. А это значит, что утечка воды там происходит постоянно. Уже в этом году это вылилось в грандиозный потоп: вода сутки с улицы текла в подвал дома 40 по пр. Пролетарскому. Только вот ведь не повезло жильцам дома и владельцам магазинчиков в подвале, авария случилась в воскресенье! А наши доблестные работники ВиВ не знакомы с таким понятием как аварийная ситуация. Вместо того, чтобы поднять всех и экстренно ликвидировать аварию, они оставили заливать дом на сутки! Где такое видано?! Сутки вода под напором заливала дом! А сейчас стоят морозы, промокший фундамент может пойти трещинами!", - возмущается жительница Кеми.

В комментариях люди, проживающие по другому адресу, утверждают, что отключения воды их также коснулись.

"Дом 44"а" на Пролетарском сидит без воды", - написала местная жительница.

Кроме того, некоторые подписчики сообщества заявили о том, что в их квартирах холодно.

"В некоторых квартирах по Пролетарскому проспекту,19 температура не поднимается выше 14 градусов, бывает и 12", -написала один из жительниц города.

"В квартирах холодно, а платим приличные деньги за отопление. Куда звонить- не знаешь. Бардак устроили. Сидим дома греемся обогревателем. Это не порядок", - добавляет другая подписчица в Сети.