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Жители Кондопожского района Карелии выступили против возобновления работы свинокомплекса в поселке Березовка

Новости. Общество
14:16, 31 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Жители поселка Березовка и деревни Вороново, а также предприниматели, занимающиеся пищевым производством в Кондопожском районе Карелии, организовали народный сход, где высказали свое несогласие в связи с планами возобновить работу свинокомплекса на территории поселения.

Днем 24 августа в поселке Березовка у магазина "Народный" собрались около двух десятков человек. О возможном начале работы животноводческого предприятия местные жители узнали в Сети: на своей странице во "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что нашелся инвестор, готовый выкупить ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский".

Слова руководителя республики вызвали обеспокоенность местного населения поселка Березовка и деревни Вороново, а также представителей пищевых предприятий Кондопожского района. Журналист "Столицы на Онего" встретился с жителями и предпринимателями и выслушал их позицию.

Собравшиеся на народный сход местные жители были настроены воинственно.

"Появилась информация, что свинокомплекс хотят выкупить москвичи и снова начать работу. Мы, местные жители, против этого, - заявила молодая активистка Елизавета Жихарева. – Когда в нашем поселке Березовка работал свинокомплекс, с 2011 по 2018 год дышать здесь было невозможно. Отходы возили по Березовке в Вороново, они по дороге разливались. Были и проблемы с напором холодной воды".

Стоявшая рядом женщина с ребенком поддержала активистку: "Ладно, трактор ездил, поливал говном дорогу, так они же весь лес в округе сожгли – сливали туда мочу свиней. Раньше ягоды, грибы там собирали – теперь нет ничего. Да что говорить: купаться страшно было…".

Что сказали предприниматели, пришедшие на сход, читайте в репортаже из поселка Березовка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-08-31 14:50:21
Березовские партизаны. Где Лопаткина ?
zanoza
2020-08-31 14:47:29
Всё что не открывают, всё с душком.
Гость
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