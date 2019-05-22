Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:08, 22 Мая 2019
фото: YouTube, пользователь StRiCtLy SoCiaL

Жители Кондопожского района намерены вынести на референдум вопрос о создании новых рыбоводных участков на озере Сандал

Загрузка...

Местное население обеспокоено планами расширения производства товарной форели на водоеме, который служит источником питьевой воды для города Кондопоги.

В Кондопоге создана инициативная группа граждан по проведению референдума, на котором предполагается выяснить отношение местных жителей к расширению производства товарной форели на озере Сандал. В группу вошли 12 человек, в том числе – известный  Карелии журналист и общественник Алексей Карпенко. По его словам, гражданские активисты готовят сейчас документы для регистрации инициативной группы в территориальной избирательной комиссии, после чего им предстоит собрать подписи жителей Кондопожского района в поддержку проведения референдума.

Активисты намерены вынести на референдум один вопрос:  "Считаете ли вы необходимым создание новых рыбоводных участков на озере Сандал Кондопожского района? ". Как отметил Алексей Карпенко, планируемое расширение производства форели на озере Сандал вызывает обеспокоенность многих жителей района, которые пользуются водой из этого озера для питья. В марте в Кондопоге состоялись общественные слушания, в которых участвовали более двухсот человек. Почти все они высказались за то, чтобы в Карелии был принят республиканский закон, который бы запретил размещение форелевых хозяйств на тех водоемах, где идет забор питьевой воды.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2019, 13:49
Холод наступает на Карелию
18.05.2019, 09:56
Пожилая пара погибла на озере в Карелии
16.05.2019, 07:25
ФОТОФАКТ: В Карелии змеи выползли к дому
20.05.2019, 13:13
ФОТО: Обнаружена машина, на которой сбили подростков под Петрозаводском
17.05.2019, 21:30
Ольга Серябкина показала прелести в пещере
18.05.2019, 21:30
Тарзан опубликовал снимок Наташи Королевой без макияжа

Аналитика

Сегодня 14:33
Обществоведение
Чиновничий "историзм" ударил по горожанам 2
Жильцы домов по бывшей улице Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования в Петербургскую.
"Новости из будущего" не помогают 5
Сегодня 10:57
Телеграм в рост и в ширь 2
20.05.2019 13:27
"Государство пытается контролировать память"
20.05.2019 11:46
Французский стиль – это доступно
20.05.2019 09:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:50
Без политики
Костная клиника: аллергия наступает…
Вторая половина мая – прекрасное время, за считанные дни распустились почки на деревьях, цветет черемуха, распускаются тополь и береза. Если эта картина вас не радует, значит вы – аллергик. Не спешите запасаться носовыми платками и препаратами от аллергии, решить проблему поллиноза вам помогут в "Костной клинике".
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
15.05.2019 10:57
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 39
08.05.2019 12:28
архив чтиво

Медиа

Очередной "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске
18.05.2019 16:14
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»