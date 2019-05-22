Жители Кондопожского района намерены вынести на референдум вопрос о создании новых рыбоводных участков на озере Сандал

Местное население обеспокоено планами расширения производства товарной форели на водоеме, который служит источником питьевой воды для города Кондопоги.

В Кондопоге создана инициативная группа граждан по проведению референдума, на котором предполагается выяснить отношение местных жителей к расширению производства товарной форели на озере Сандал. В группу вошли 12 человек, в том числе – известный Карелии журналист и общественник Алексей Карпенко. По его словам, гражданские активисты готовят сейчас документы для регистрации инициативной группы в территориальной избирательной комиссии, после чего им предстоит собрать подписи жителей Кондопожского района в поддержку проведения референдума.

Активисты намерены вынести на референдум один вопрос: "Считаете ли вы необходимым создание новых рыбоводных участков на озере Сандал Кондопожского района? ". Как отметил Алексей Карпенко, планируемое расширение производства форели на озере Сандал вызывает обеспокоенность многих жителей района, которые пользуются водой из этого озера для питья. В марте в Кондопоге состоялись общественные слушания, в которых участвовали более двухсот человек. Почти все они высказались за то, чтобы в Карелии был принят республиканский закон, который бы запретил размещение форелевых хозяйств на тех водоемах, где идет забор питьевой воды.