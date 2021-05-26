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Жители коттеджного поселка в Карелии готовы подать иск на депутата Заксобрания республики из-за плохо пахнущей воды

Новости. Общество
16:12, 27 Мая 2021
фото: © предоставлены Евгением Михеевым

Жители коттеджного поселка «Карельская деревня» пожаловались на то, что депутат Заксобрания и бизнесмен Андрей Мазуровский сбрасывает канализационные воды со своего участка в зону водозабора, предполагая, что тем самым нарушается экологическое состояние особой водоохранной территории.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился житель ТСН «Карельская деревня», домовладелец, а также по совместительству сосед депутата карельского парламента Андрея Мазуровского — предприниматель Евгений Михеев.

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Евгений Михеев рассказал, что в 2010 году в Прионежском районе в Шуйском поселении на берегу живописного озера Кончезеро среди сосен был построен коттеджный поселок «Карельская деревня», в котором, как и предусмотрено законом, существуют разработанные проектом сети водопровода и канализации, также имеется водонасосная станция.

Так случилось, что коттедж с земельным участком, по территории которого проходят водопроводные сети и где расположен водозабор и насосная станция, приобрел в собственность депутат Заксобрания Карелии Андрей Мазуровский.

«Господин Мазуровский приобрел свой имущественный комплекс с обременениями, которым в данном случае являются водопровод, водозабор и водонасосная станция, — пояснил Михеев. — И на сегодняшний день жители «Карельской деревни» столкнулись, как нам кажется, с непорядочным поведением господина Мазуровского, который на своем земельном участке установил очистные сооружения из своего дома и сбрасывает канализацию прямо в акваторию поселкового водозабора. Иногда мы получаем залповый сброс очистных, и вода в водозаборе начинает попахивать экскрементами».

Подробнее о проблеме в "Карельской деревне" читайте в статье "Соседство с душком".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-05-27 16:22:21
К чему нам ихние разборки ? Даже офф не пойдет бесплатно плакатиком трясти и на бульдозеры бросаться. Пусть сами решают свои проблемы. Офф, я правильно сказал ?
Гость
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