Жители коттеджного поселка в Карелии готовы подать иск на депутата Заксобрания республики из-за плохо пахнущей воды

Жители коттеджного поселка «Карельская деревня» пожаловались на то, что депутат Заксобрания и бизнесмен Андрей Мазуровский сбрасывает канализационные воды со своего участка в зону водозабора, предполагая, что тем самым нарушается экологическое состояние особой водоохранной территории.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился житель ТСН «Карельская деревня», домовладелец, а также по совместительству сосед депутата карельского парламента Андрея Мазуровского — предприниматель Евгений Михеев.

Евгений Михеев рассказал, что в 2010 году в Прионежском районе в Шуйском поселении на берегу живописного озера Кончезеро среди сосен был построен коттеджный поселок «Карельская деревня», в котором, как и предусмотрено законом, существуют разработанные проектом сети водопровода и канализации, также имеется водонасосная станция.

Так случилось, что коттедж с земельным участком, по территории которого проходят водопроводные сети и где расположен водозабор и насосная станция, приобрел в собственность депутат Заксобрания Карелии Андрей Мазуровский.

«Господин Мазуровский приобрел свой имущественный комплекс с обременениями, которым в данном случае являются водопровод, водозабор и водонасосная станция, — пояснил Михеев. — И на сегодняшний день жители «Карельской деревни» столкнулись, как нам кажется, с непорядочным поведением господина Мазуровского, который на своем земельном участке установил очистные сооружения из своего дома и сбрасывает канализацию прямо в акваторию поселкового водозабора. Иногда мы получаем залповый сброс очистных, и вода в водозаборе начинает попахивать экскрементами».

Подробнее о проблеме в "Карельской деревне" читайте в статье "Соседство с душком".