Жители Медвежьегорска боятся, что мусор собранный на субботнике, вновь разлетится по городу

В Медвежьегорске уже неделю не могут вывезти мешки с мусором после субботника.

В паблике "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка" сообщается, что 25 апреля в городском парке прошел субботник.

Мешки с собранным мусором были выставлены у дороги.

"Спустя неделю мешки с мусором продолжают лежать у входа. Ждем, когда их растреплют?", - спрашивают городские активисты.