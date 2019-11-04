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Новости. Общество
13:41, 04 Ноября 2019
фото: Медвежьегорск. История, люди, природа / ВК

Пешеходы Медвежьегорска пожаловались на опасные тротуары (ФОТО)

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В Карелии жители Медвежьегорская заявили, что коммунальные службы отказываются посыпать песком опасные ледяные тротуары

Жители города заявили, что по медвежьегорским тротуарам опасно ходить из-за гололедицы. Об этом сообщает паблик "Медвежьегорск. История, люди, природа".

"Три дня выходных, три дня гололёд и никому нет дела до людей! Тротуары не посыпаны, не посыпаны придомовые территории жилых домов, а также ступеньки у подъездов!", - заявили жители Медгоры.

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Комментарии

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кир
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