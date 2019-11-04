Пешеходы Медвежьегорска пожаловались на опасные тротуары (ФОТО)

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В Карелии жители Медвежьегорская заявили, что коммунальные службы отказываются посыпать песком опасные ледяные тротуары
Жители города заявили, что по медвежьегорским тротуарам опасно ходить из-за гололедицы. Об этом сообщает паблик "Медвежьегорск. История, люди, природа".
"Три дня выходных, три дня гололёд и никому нет дела до людей! Тротуары не посыпаны, не посыпаны придомовые территории жилых домов, а также ступеньки у подъездов!", - заявили жители Медгоры.
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