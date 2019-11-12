Жители микрорайона Карелии на несколько часов останутся без электричества

На нескольких улицах в Соломенном временно отключат электричество, сообщили в администрации Петрозаводска.

Работы проводит АО "Прионежская сетевая компания".

14 ноября с 10.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии на улицах Прибрежной, Пролетарской, Лесопильной, Горной, Ботанической и Пришвина.

15 ноября временные неудобства коснутся потребителей на Садовой, Ботанической и Приозерной улицах, а также на Ялгубском шоссе.

Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с производством плановых работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО "Прионежская сетевая компания".

Ранее энергетики отключали электричество в Соломенном 22 октября.