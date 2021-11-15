Жители микрорайона новостроек в Петрозаводске пожаловались на выпадение окон из дома (ВИДЕО)

В микрорайоне «Скандинавия» из домов самопроизвольно выпадают оконные рамы.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» жители микрорайона «Скандинавия» пожаловались на систематическое выпадение балконных оконных створок в домах.

«Было написано обращение депутату Елизавете Васильевой с просьбой помочь в решении данной проблемы. Самопроизвольное выпадение балконной створки создает угрозу порчи имущества, жизни и здоровью людей», — написали жители домов на Скандинавском, 12, 16 и 6.

Два эпизода падения оконных рам попало в объектив камер видеонаблюдения.