Водители микрорайона Петрозаводска, где идет строительство дороги, стоят в пробках и жалуются на работу светофоров

Водители не могут выехать с улицы Чистая в Петрозаводске из-за особенностей настройки светофора.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» 13 июня водители опубликовали фото, на котором запечатлели огромный затор из автомобилей на улице Чистой на Древлянке.

«Что это вообще такое? Выезд с Чистой даже не видно, где заканчивается. Пробка! Зачем нужно ставить столько светофоров? Почему светофор горит 10 секунд, даже не успеваешь проехать! Администрации города, сделайте что-нибудь», - опубликовали водители крик души.

Напомним, что на автодороге «Петрозаводск – Лососинное» продолжаются масштабные работы по строительству четырехполосной магистрали. Движение транспорта ограничено.