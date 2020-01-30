Жители микрорайона Петрозаводска останутся без горячей воды и тепла из-за ремонта на сетях

На Голиковке остановят подачу тепла и отключат горячее водоснабжение в воскресенье, сообщили в администрации Петрозаводска.

Временные неудобства связаны с ремонтом повреждённых сетей, объяснили в мэрии.

В воскресенье, 2 февраля, с 8.00 до 20.00 в районе Голиковка планируется отключение тепла и горячего водоснабжения.

Связано это с повреждением тепловых сетей на Лососинской набережной. Сотрудники "РКС-Петрозаводск" обнаружили его 28 января в ходе профилактических осмотров. Исходя из прогноза синоптиков, работы решено провести в воскресенье, когда столбики термометров поднимутся. На месте необходимо заменить три метра трубопровода централизованной сети теплоснабжения.

Под отключение попадают дома:

пр. Александра Невского, 49,51,53, 51а, 53а, 55, 55а, 57а, 57б, 57, 59, 31, 35, 37, 41, 41а, 29, 39, 34, 30, 28а, 30а, 32, 28, 21, 22, 20, 25, 10;

ул. Варламова, 28а, 32, 9, 11, 34, 36, 21, 23, 23а, 17, 58, 40,13, 11, 19, 25, 27, 38, 62, 66, 66/6, 68, 72;

ул. Володарского, 26, 24, 40, 44,10а, 12, 14, 6, 18, 17, 1, 3, 5;

Волховская ул., 10, 12, 15,1 5а;

ул. Герцена, 1;

наб. Гюллинга, 13, 15, 15а, 11, 5а;

ул. Державина, 31, 35, 37, 27а, 25, 22, 24, 17;

Загородная ул., 26, 15, 42, 44, 15а, 19;

Казарменская ул., 31, 25;

ул. Калинина, 8, 24в, 25, 29, 33, 26, 28, 26а, 24, 34в, 52а, 32а, 34б, 40а, 35, 37, 41, 41а, 43, 46а, 42, 44, 52а, 48, 48а, 50а, 52, 52б, 45, 54, 51а, 55, 55б, 55а, 57а, 57б, 59, 6, 57в, 73, 75, 73а, 69, 71, 2, 4, 1;

Ключевское ш., 3, 5, 5а, 5б, 9, 9а, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 5в, 13а;

ул. Коммунистов, 32а, 34, 32б, 42;

ул. Кузьмина, 13а, 62, 37, 39, 41;

ул. Льва Толстого, 10, 10а, 23, 31, 43, 43а, 16, 26,14, 22, 40, 36, 38, 47а, 47, 49, 34, 32а, 1, 4, 5, 13, 13а;

Лососинская наб., 7,9, 11,13,15,17;

ул. Луначарского, 36, 2, 3, 5;

Машезерская ул., 3, 14, 31,33, 29, 24, 28, 38а, 38б, 26, 30а, 34, 35, 33а, 31а, 30а, 48а, 40, 46а, 48б;

ул. Маршала Мерецкова, 3, 11, 21, 23, 19;

ул. Правды, 14, 28а, 32, 34, 38а, 48а, 48, 44, 46, 29, 25, 25а, 25б, 31, 27б, 4, 8, 10, 1, 1а, 5, 3;

Промышленная ул., 3, 5, 7, 1а, 10, 9;

ул. Чернышевского, 24, 26, 28, 26а.