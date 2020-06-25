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Жители микрорайона Петрозаводска задыхаются от канализационной вони (ФОТО)

Новости. Общество
11:15, 26 Июня 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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На проезде Тидена после ремонта канализационной сети появился сильный запах нечистот.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился житель ТИЗ "Усадьба", который рассказал, что на минувшей неделе на проезде Тидена ремонтировали канализационные сети, после вдоль дороги появился вонючий грунт.

"А сейчас, видимо, с ремонтом что-то пошло не так, - сказал житель ТИЗ "Усадьба". – Канализацию снова прорвало, вода потекла, размочила вонючий грунт, и теперь мы все задыхаемся".

В компании "РКС-Петрозаводск" прокомментировали сложившуюся ситуацию и пообещали, что неприятный запах нечистот скоро будет ликвидирован.

"После закрытия Онежского тракторного завода многие годы канализационные сети, проходящие по проезду Тидена к району Усадьба Петрозаводска, оставались бесхозными, хотя нуждались в капитальном ремонте, - объяснили в "РКС-Петрозаводск". - Теперь обязанности по обслуживаю этих сетей взяло на себя АО "ПКС-Водоканал". Сотрудники водоканала заменили 740 метров сетей".

По поводу вонючего грунта в компании сказали, что данная практика утилизации осадка сточных вод применяется за границей.

"На месте ремонтных работ был использован почвогрунт – это смесь опилок и переработанного обезвоженного осадка сточных вод, - сказали в компании. - Подобная технология утилизации осадка с пользой для растений (почвогрунт удобряет землю) применяется повсеместно, это международная практика. АО "ПКС-Водоканал" использует исключительно сертифицированный продукт, а процесс компостирования на канализационных очистных сооружениях Петрозаводска был разработан совместно с двумя университетами: Петрозаводским государственным и университетом Оулу, расположенным в Финляндии. Отметим, что наши финские соседи используют аналогичный метод компостирования осадка и применяют его в целях удобрения и благоустройства. В Петрозаводске, например, почвогрунт уже использовали во время работ по благоустройству территории на Октябрьском проспекте, д. 13, а также на улицах Варкауса и Мелентьевой".

По словам специалистов компании "РКС-Петрозаводск", у грунта, который использовался для благоустройства по проезду Тидена, взяли все необходимые пробы для подтверждения его безопасности.

"К сожалению, помимо положительных моментов (удобрение, облагораживание территории, выравнивание участка), у почвогрунта появился минус – запах. Как только сотрудники АО "ПКС-Водоканал" отметили появление неприятного запаха, почвогрунт на территорию проезда Тидена завозить прекратили. Сейчас сотрудники Петрозаводского государственного университета вновь взяли пробы почвогрунта с целью выяснить причину неприятного запаха. Специалисты предполагают, что такое необычное явление связано с высокой температурой воздуха, при которой возобновился процесс компостирования, несмотря на то, что с технологической точки зрения все было сделано верно: предварительно осадок и опилки смешали и выдержали положенное для образования удобрения время. Если в ближайшее время запах устранить не удастся, ради комфорта петрозаводчан почвогрунт вывезут обратно на канализационные очистные сооружения", - заверили в компании.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-26 11:23:48
Глубоко пофиг на этих усадбенских. Постоянно ноют. Хотели жить подальше от городской суеты и людишек - вот и живите. Это исключительно ваши проблемы.
Warrior
2020-06-26 11:33:39
новый, как-то странно Вы на всех и на все реагируете, а если Вам под окно нечистот для удобрения газона вывалят... А "усадебные" скажут: хотел жить в многоэтажке, твои проблемы, не ной! Терпимее, надо быть друг к другу, а от Вас во всех комментариях одна агрессия. Кто Вы!?)
Гость
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