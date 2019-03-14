Жители Мурманской области пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Три человека пострадали в ДТП, которое произошло в Лоухском районе Карелии сегодня утром, об этом сообщили в ГИБДД республики.

Сегодня, 14 марта, в 7.40 утра, на 947 км автодороги "Кола", Лоухский район, произошло столкновение двух автомобилей.

По предварительным данным, 28-летний водитель Chevrolet Cruze, двигаясь в сторону Петрозаводска, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с встречным автомобилем KIA Ceed.

Оба водителя и пассажир КИА -мужчины 1987 года рождения - получили травмы. Все участники ДТП - жители Мурманской области.



фото ГИБДД Карелии