16:24, 06 Ноября 2018
Жители одного из микрорайонов Петрозаводска на день останутся без электричества
По теме
Загрузка...
В пятницу специалисты АО "Прионежская сетевая компания" выполнят ремонт сетей электроснабжения в Соломенном, сообщили в администрации Петрозаводска.
Временное отключение электроэнергии на нескольких улицах района связано с заменой опор.
В пятницу, 9 ноября, с 10 до 16 часов планируется отключение электроэнергии в жилом районе Соломенное на улицах Лесопильной, Пришвина, Прибрежной и в переулке Крылова.
Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с выполнением работ по замене опор электроснабжения.
Все главное - здесь: #stolicaonego
По теме
Выбор читателей
03.11.2018, 18:50
04.11.2018, 20:51
04.11.2018, 10:00
03.11.2018, 19:50
05.11.2018, 11:37
01.11.2018, 23:30
Аналитика
06.11.2018 11:37
Капитал
Власти в Карелии меняются, а их эффективность - нет.
02.11.2018 10:14
01.11.2018 15:26
01.11.2018 10:28
30.10.2018 09:11
Чтиво
02.11.2018 12:04
Личное мнение
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
31.10.2018 10:31
30.10.2018 14:22
30.10.2018 11:33
Медиа
06.11.2018 11:28
Опрос
Готовы ли вы сортировать мусор?
Комментарии