Жители одного из микрорайонов Петрозаводска на день останутся без электричества

В пятницу специалисты АО "Прионежская сетевая компания" выполнят ремонт сетей электроснабжения в Соломенном, сообщили в администрации Петрозаводска.

Временное отключение электроэнергии на нескольких улицах района связано с заменой опор.

В пятницу, 9 ноября, с 10 до 16 часов планируется отключение электроэнергии в жилом районе Соломенное на улицах Лесопильной, Пришвина, Прибрежной и в переулке Крылова.

Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с выполнением работ по замене опор электроснабжения.