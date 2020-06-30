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Жители отдаленного микрорайона Петрозаводска по доскам добираются до остановки (ФОТО)

Новости. Общество
15:13, 01 Июля 2020
фото: Подслушано в ПТЗ/vk.com/podslushanovptz
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Петрозаводчане пожаловались на состояние единственной дороги от улицы Пограничной до троллейбусной остановки Авторемзавод.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" выложили фото дороги, по которой горожане вынуждены добираться до остановки общественного транспорта.

"Вот по такой дороге приходится каждый день ходить жителям улицы Пограничной на троллейбусную остановку. И это не дорога в обход, чтобы побыстрее дойти, это единственная дорога на остановку Авторемзавод. Наступаешь на край доски, с противоположной стороны доски поднимаются, так как никак не закреплены. А когда дождь, то под досками еще и вода..." - пишут в паблике.

Ранее жители станции Онежский в Петрозаводске пожаловались на невыносимость проживания вблизи асфальтового завода.

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