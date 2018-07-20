Жители Перевалки жалуются на перебои с электричеством

В Петрозаводске произошла авария на электрических сетях.

Об этом сообщают в ЕДДС Петрозаводска и в АО "Объединенные региональные электрические сети" (ОРЭС).

Жители Перевалки рассказали "Столице на Онего", что перебои со светом начались несколько часов назад.

В ОРЭС нам сообщили, что в течение часа электроснабжение будет полностью восстановлено. Причина аварии устанавливается.