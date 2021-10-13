Жители Петрозаводска атакуют пункты вакцинации (ФОТОФАКТ)

Большие очереди выстраиваются у пунктов вакцинации в торговых центрах города.

После объявления главой Карелии дополнительных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом, наблюдается ажиотаж у пунктов, где прививают от COVID-19. Так, в торгово-развлекательном центре на Древлянке у медпункта сегодня выстроилась огромная очередь. Несколько десятков человек планируют сделать прививку во время работы пункта, который открыт с 13 до 19 часов.

«Сюда приходят целыми семьями. Один человек занимает очередь, а остальные члены семьи гуляют по магазинам. Поэтому очередь очень большая», — рассказали читатели «Столицы на Онего».

Напомним, с 15 октября на территории республики начинает действовать система QR-кодов. Распоряжение об этом подписал руководитель региона Артур Парфенчиков.