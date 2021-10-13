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Жители Петрозаводска атакуют пункты вакцинации (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
15:01, 13 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Большие очереди выстраиваются у пунктов вакцинации в торговых центрах города.

После объявления главой Карелии дополнительных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом, наблюдается ажиотаж у пунктов, где прививают от COVID-19. Так, в торгово-развлекательном центре на Древлянке у медпункта сегодня выстроилась огромная очередь. Несколько десятков человек планируют сделать прививку во время работы пункта, который открыт с 13 до 19 часов.

«Сюда приходят целыми семьями. Один человек занимает очередь, а остальные члены семьи гуляют по магазинам. Поэтому очередь очень большая», — рассказали читатели «Столицы на Онего».

Напомним, с 15 октября на территории республики начинает действовать система QR-кодов. Распоряжение об этом подписал руководитель региона Артур Парфенчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-10-13 18:29:03
Только сильная рука лидера может раздавить вражеские силы внутри страны
Вася
2021-10-13 18:24:34
Оппозиция в стране жива и имеет возможность критиковать власть некоторых стран
комба
2021-10-13 18:01:51
Вот как бывает, когда СМИ задействованы богатеями. :)
mobikk
2021-10-13 17:28:41
Разбудили мозг у снулых карелов)).
Leopol'd
2021-10-13 16:59:13
Напомним, согласно инструкции и закону, прививка должна проводиться только в медицинском заведении! Исполнение одного закона, с помощью нарушений других!
Zim
2021-10-13 19:09:46
Leopol'd, и к чему вы это сказали?
Эксперд
2021-10-13 16:59:09
фукс срочно пишет фельетоны, леповецкий ставит спектакль, агрекалчнутые заливаются от смеха. На удаленке :)
Os
2021-10-13 16:40:48
В других поликликлиниках к подилым дюдям на дом ездят для вакцинации, а древлянская заставляет старичков и старушек в очередях стоять.
Off
2021-10-13 16:33:09
Ходят слухи , что рецепт шмурдяка .. цапцарапнули...у англичан. Скоро будем жить как в Англии. :)
Лёлик
2021-10-13 16:14:31
Опять народ взбаломутили , теперь и больные и здоровые в одной куче!?! Ждём очередных ушедших , из за глупости и неповоротливости некоторых .....
NEZITIC
2021-10-13 16:09:55
так хотят агрекалчанутых послушать, что кушать не могут!
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