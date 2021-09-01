Жители Петрозаводска боятся, что деревянный мост уплывет после ливней (ФОТО)

Мост в одном из городских парков карельской столицы поврежден дождями.

Поврежден мост, находящийся в парке, через который идет дорога от улицы Софьи Ковалевской к гипермаркету «Сигма» в Петрозаводске. Об этом сообщает читательница «Столицы на Онего».

Автор фото предполагает, что конструкцию повредили сильные дожди. «Скоро и мостик уплывет», — отметила она.

Сообщается, что через мост, который ведет к популярному гипермаркету, проходит большое количество горожан. Перебраться через разрушающийся мост не могут матери с колясками.

Ранее сообщалось, как в Сегеже мост, построенный 50 лет назад, пришел в аварийное состояние и стал опасен для езды.