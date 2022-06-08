Жители Петрозаводска испытают трудности из-за капремонта телебашни

С 20 июня телебашня в на улице Парковая встанет на ремонт.

По сообщению ЕДДС Петрозаводска, с 20 июня по 31 июля филиал РТРС «РТПЦ Республики Карелия» приступит к мероприятиям по капитальному ремонту телебашни на улице Парковая, 35. На начальном этапе будет проведена подготовительная работа по демонтажу оборудования. Затем подрядные работы будет исполнять ООО «Самара-Сигнал». Металлоконструкцию зачистят от коррозии, покроют специальными средствами и покрасят в красно-белый цвет по нормативам сигнального окрашивания высотных сооружений.

Начиная с 21 июня, в определенные графиком дни, с 10.00 до 18.00 на объекте планируются временные отключения эфирного телерадиовещания: цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2, аналогового эфира Радио России, Радио Маяк, телеканала «Дисней», и FM радиостанций. В другие дни работы будут проводится без отключений телерадиовещания до завершения работ 31 июля. За детальным графиком остановок вещания можно следить на сайте РТРС в разделе «Временные отключения трансляции» и в Кабинете телезрителя online.rtrn.ru. Для пользователей смартфонов разработано бесплатное приложении «Телегид», в котором можно увидеть остановки на ближайших цифровых объектах и программу телепередач.

При несоответствии условий, в первую очередь, погодных, безопасному проведению работ на высоте, график временных отключений эфирной трансляции может быть оперативно изменен.

Жителей и гостей Петрозаводска также предупреждают, что при покрасочных работах на высоте есть вероятность попадания частиц краски на прилегающую территорию и ближайшие объекты в радиусе до 200 м, и до 500 м при ветреной погоде. Паркуя автомобили у телебашни, лучше использовать защитные покрытия.