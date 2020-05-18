Жители Петрозаводска могут обменять проездные билеты на троллейбус за апрель

Пассажиры смогут самостоятельно выбрать месяц для поездок, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Проездные билеты на петрозаводские троллейбусы за апрель 2020 года можно обменять. Сделать это нужно в период реализации билетов на месяц, который необходим пассажиру.

Пункт реализации проездных находится на ул. Московской, 14. Его режим работы ежемесячно размещается на сайте предприятия. Справки можно получить по телефону: 59-31-73.

Напомним, 18 мая в Петрозаводске была возобновлена работа троллейбусов.