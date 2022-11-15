Жители Петрозаводска нашли и отвезли в приют окровавленную собаку

Раненого пса нашли общественники и отвезли в первый петрозаводский приют.

В паблике первого петрозаводского общественного приюта для бездомных животных появилась информация о том, что 14 декабря на улице Мелентьевой в Петрозаводске нашли брошенного пса.



«Чья собака в крови на улице? Есть ошейник. Хозяева, вы где?

Собака сейчас находится в приюте», - говорится в сообщении паблика.



Напомним, ранее Столица на Онего сообщала о том, что сотрудники отдела конвоирования посетили приют для бездомных животных. Работники УФСИН Карелии передали корм для собак.