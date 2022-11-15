Жители Петрозаводска нашли и отвезли в приют окровавленную собаку

Раненого пса нашли общественники и отвезли в первый петрозаводский приют.
В паблике первого петрозаводского общественного приюта для бездомных животных появилась информация о том, что 14 декабря на улице Мелентьевой в Петрозаводске нашли брошенного пса.
«Чья собака в крови на улице? Есть ошейник. Хозяева, вы где?
Собака сейчас находится в приюте», - говорится в сообщении паблика.
Напомним, ранее Столица на Онего сообщала о том, что сотрудники отдела конвоирования посетили приют для бездомных животных. Работники УФСИН Карелии передали корм для собак.
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