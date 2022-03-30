Жители Петрозаводска о записи в первый класс: «15 лет назад то же самое было: жгли костры у школ»

Журналист «Столицы на Онего» побывала у школ и увидела, где родители будущих первоклассников несут ночные дежурства, не веря ни обещаниям чиновников, ни в силу интернета.

С 1 апреля в Карелии, как и во всей стране, стартовала запись детей в первые классы. В ночь с 31 марта на 1 апреля у Академического лицея (42-й школа) стояли двое. Женщина со списком в руках охотно села ко мне в теплую машину и рассказала, что в этом году в школе открывается пять первых классов по 20 человек.

«Насколько мне известно, у нас 111 льготников и нас 81 человек, кто дежурит. Я в середине списка, если повезет, то моя дочь попадет в эту школу», - рассказала женщина и призналась, что в электронную запись не очень верит, так как, по словам ее коллег, которые ранее записывали детей в школы, все может оборваться.

«Есть электронная запись, но я как-то на нее не надеюсь: может что угодно быть, вдруг не выдержит сайт. С нами в одно время записываются с 12.30 еще две школы – 46-яи 25-я. Дали полчаса, но там ведь и минуты не пройдет, а все запишутся кому надо. На секунды счет идет. Это нереально. Мне на работе рассказывали, что 15 лет назад то же самое было: жгли костры у школ. Смешно, конечно, 21 век – и такая ситуация: чтобы ребенка отдать в школу – такое издевательство», - призналась мама будущей первоклассницы.

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