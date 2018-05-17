Жители Петрозаводска подают заявление в прокуратуру на маршрутчиков

В ТИЗ "Усадьба" жители собирают пакет документов для обращения в республиканскую прокуратуру.

Напомним, 15 мая поздно вечером водитель маршрутки №25 отказался везти молодую девушку, оставшуюся одну в автобусе, в микрорайон ТИЗ "Усадьба".

По словам 23-летней пассажирки, водитель обматерил ее и повез в неизвестном направлении. Испуганная петрозаводчанка позвонила родителям, позвав их на помощь. Страшная поездка звершилась бращением в полицию.

Как стало известно "Столице на Онего", при разговоре с заявителями участковый отметил, что жалобы на водителей маршрута №25 поступают от жителей ТИЗ "Усадьба" регулярно, так как перевозчик отказывается возить людей в отдаленный микрорайон из-за разбитой дороги.

Инцидент с перепуганной девушкой, не доехавшей до дома в ТИЗ "Усадьба", стал последней каплей в чаше терпения жителей коттеджного микрорайона.

"Сейчас собираем пакет документов для обращения в республиканскую прокуратуру, - рассказала одна из жительниц ТИЗ "Усадьба", - будем требовать, чтобы разобрались с перевозчиком, который отказывается ездить в наш в микрорайон и высаживает детей, пенсионеров, беременных женщин еще за два километра от конечной остановки, куда должен следовать по маршруту".