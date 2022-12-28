Жители Петрозаводска последний раз в 2022 году смогут сдать опасные отходы

В четверг, 29 декабря, на Вытегорском шоссе откроется пункт приема ртутьсодержащих отходов.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в четверг, 29 декабря, горожане смогут сдать ртутьсодержащие отходы для безопасной утилизации на площадке «Автоспецтранса» по адресу: Вытегорское шоссе, 82.

Там будет установлен специализированный контейнер, сдать отходы куда можно будет с 12.00 до 19.00.

В мэрии напомнили, что бесплатно сдать отходы смогут лишь граждане — юрлица и управляющие организации по-прежнему обязаны заключать договор на вывоз и утилизацию.

Кроме того, на территории ПМУП «Автоспецтранс» принимают отработанные шины, ежедневно с 9.00 до 16.00 в специальный контейнер, установленный у проходной возле проезда Тидена. Лампочки и батарейки от горожан принимают в специальные ёмкости, установленные в магазинах электроники, строительных и торговых центрах Петрозаводска.