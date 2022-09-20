Жители Петрозаводска пожаловались на автобусы, не доезжающие до конечной

Петрозаводчане рассказали, что водители маршруток не хотят пользоваться новой остановкой на Ключевой.

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» читательница пожаловалась на водителей маршрутных автобусов, которые, по ее словам, не доезжают до конечной остановки на Кемской улице, предпочитая по-прежнему пользоваться старой конечной остановкой на улице Судостроительная.

Напомним, новая конечная остановка была открыта на пересечении улиц Кемская и Петрова 23 сентября.

«Для чего нужно было открывать новую конечную остановку автобусов 12, 17, 8 если они отказываются там стоять. По-прежнему продолжают пользоваться конечной остановкой на улице Кемская. На наши вопросы водители отвечают, что не хотят туда ездить. Один раз я попросила, чтобы меня довезли на новую конечную. Водитель психовал, бурчал себе под нос и вез меня, как дрова, проезжая на скорости по лежачим полицейским. Это что такое? Почему у нас такой произвол, администрация им не указ! Что хотят то и творят!» — пожаловалась петрозаводчанка.

В комментариях жители карельской столицы поддержали женщину, рассказав, что такая проблема присутствует на многих городских маршрутах.