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Новости. Общество
13:12, 15 Ноября 2019
фото: © pxhere.com

Жители Петрозаводска пожаловались в Роспотребнадзор на грязный воздух

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Петрозаводск вошел в число девяти городов, чьи жители направили жалобы на качество воздуха в отделения Роспотребнадзора в своих регионах.

Более 250 жалоб с требованиями предоставлять полную информацию о качестве воздуха передали накануне жители Ижевска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Самары и других городов в Роспотребнадзор. Об этом сообщается на сайте Гринпис России.

"Горожане хотят дышать чистым воздухом и иметь доступ к актуальным и полным данным о его качестве: именно с этими требованиями российское отделение Greenpeace обратилось недавно в Роспотребнадзор. В начале года представители Greenpeace в России уже передавали в ведомство более 1000 жалоб, но ответа по существу от чиновников не последовало. Мы продолжаем требовать от Роспотребнадзора своевременно публиковать данные о концентрации вредных веществ в воздухе в открытом доступе. То, что происходит с воздухом в крупных городах сегодня, нарушает наше право на благоприятную окружающую среду", - считают в Гринпис России.

Напомним, в этом году Счетная палата, представив первые итоги работы "горячей линии" по проблемам экологии, перечислила волнующие россиян экологические проблемы. Выяснялось, что главные страхи жителей страны: грязный воздух (18%), свалки (13,9%) и загрязненные водоемы (12,8%).

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Комментарии

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новый
2019-11-15 14:28:06
Кто конкретно из петрозаводцев пожаловался ? Нежелательная в России организация опять смуту наводит.
zanoza
2019-11-15 14:48:40
новый, ну я пожаловалась и что? Я, в отличие от тебя, хочу дышать чистым воздухом :)
zanoza
2019-11-15 13:14:20
Чего-чего а грязного воздуха у нас полно!
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