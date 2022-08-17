Жители Петрозаводска просят вернуть «крышу» на остановки

В столице Карелии пассажиры вынуждены мокнуть под дождем из-за отсутствия комплексов на остановках общественного транспорта.
В паблике «Живой Петрозаводск» петрозаводчанка опубликовала фото остановки у памятника Марксу и Энгельсу на улице Куйбышева. Женщина возмущена те, что остановка общественного транспорта есть, но места где можно спрятаться от дождя нет.
«Раньше был цветочный ларек, при нем была и скамейка и крыша. Сейчас ларька нет и, соответственно, нет ни крыши, ни скамейки. Лето заканчивается, начались дожди, очень неприятно стоять и мокнуть в ожидании общественного транспорта», - пишет горожанка.
Подписчики паблика констатируют, что это не единичный случай с исчезновением остановочных комплексов.
«Перекресток Мерецкова-Невского, год назад убрали остановочный комплекс старый и до сих пор не поставили, люди вынуждены стоять под дождем, с работы ждать маршрутку», - комментирует пост другая петрозаводчанка.
«Ну, не умеют у нас одновременно с демонтажом старой остановки поставить новую, это очень сложно и нужен особый склад ума», - пишут в паблике.
Ранее сообщалось, в Петрозаводске новые антивандальные остановки завалены строительным мусором.
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