Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:27, 29 Марта 2018

Жители Петрозаводска проверят ремонт дорог и благоустройство дворов

По теме

Skoda Rapid устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков
29.03.18 15:13
ВИДЕО: Как в Карелии проходят учения истребительной авиации
29.03.18 14:45
Представитель Нацбанка связала низкую инфляцию в Карелии с бедностью жителей
29.03.18 14:41
Все новости
Загрузка...

Горожане уже начала подавать заявления на прием в общественные контролеры.

На сегодняшний день в Петросовет поступили заявления от четырех петрозаводчан, пожелавших войти в состав рабочей группы по общественному контролю за ремонтом дорог в Петрозаводске. Прием заявлений стартовал в начале текущей недели.

Решение о создании рабочей группы городской совет принял на сессии в минувшую пятницу. Согласно тексту документа, в ее состав войдут три депутата, два сотрудника горадминистрации и десять представителей общественного контроля.

По словам депутата Дмитрия Романова, войти в рабочую группу согласились сразу несколько человек, бывших общественными контролерами в 2016-2017 годах. В ближайшее время они также напишут заявления, после чего рабочая группа соберется на первое заседание.

Депутат отметил, что в нынешнем году контролеры, как и прежде, будут следить за ремонтом городских дорог, в том числе за выполнением гарантийных обязательств по его качеству. Кроме того, летом и осенью общественники будут контролировать благоустройство дворов, проводимое по программе "Комфортная городская среда".

По теме

Skoda Rapid устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков
29.03.18 15:13
ВИДЕО: Как в Карелии проходят учения истребительной авиации
29.03.18 14:45
Представитель Нацбанка связала низкую инфляцию в Карелии с бедностью жителей
29.03.18 14:41
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Денис
2018-03-29 15:36:06
Ну клоуны! Представить себе такое в нормальной стране,к примеру ,в соседней Финляндии?! "контролёры", "общественные",да ещё и не всех "берут", самим не смешно,если не противно,уж который год "боремся" с глупостью и никак не поймём почему дороги дрянь и куда уходят деньги....?!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
22.03.2018, 10:16
Карелия перестала быть Карелией
22.03.2018, 10:44
Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 7
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 5
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 9
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:52
Без политики
Skoda Rapid устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков
Специалисты рассказали о всех преимуществах автомобиля Skoda Rapid.
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
Сегодня 10:56
Левин и его ружья 4
Сегодня 10:19
"Пошла за счастьем…" 1
28.03.2018 10:31
архив чтиво

Медиа

Акция скорби по погибшим в Кемерово. День второй
Сегодня 09:39
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»