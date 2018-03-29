Жители Петрозаводска проверят ремонт дорог и благоустройство дворов

Горожане уже начала подавать заявления на прием в общественные контролеры.

На сегодняшний день в Петросовет поступили заявления от четырех петрозаводчан, пожелавших войти в состав рабочей группы по общественному контролю за ремонтом дорог в Петрозаводске. Прием заявлений стартовал в начале текущей недели.

Решение о создании рабочей группы городской совет принял на сессии в минувшую пятницу. Согласно тексту документа, в ее состав войдут три депутата, два сотрудника горадминистрации и десять представителей общественного контроля.

По словам депутата Дмитрия Романова, войти в рабочую группу согласились сразу несколько человек, бывших общественными контролерами в 2016-2017 годах. В ближайшее время они также напишут заявления, после чего рабочая группа соберется на первое заседание.

Депутат отметил, что в нынешнем году контролеры, как и прежде, будут следить за ремонтом городских дорог, в том числе за выполнением гарантийных обязательств по его качеству. Кроме того, летом и осенью общественники будут контролировать благоустройство дворов, проводимое по программе "Комфортная городская среда".