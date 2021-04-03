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Жители Петрозаводска рассказали, что их не устраивает в благоустройстве города

Новости. Общество
11:37, 04 Апреля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Администрация столицы Карелии подвела итоги опроса о благоустройстве Петрозаводска.

Жители Петрозаводска недовольны плохим освещением улиц столицы Карелии. Горожан не устраивает качество пешеходной инфраструктуры и озеленения. Таковы результаты опроса, посвященного благоустройству Петрозаводска. Об этом информирует пресс-центр мэрии.

В опросе, который проводил комитет ЖКХ городской администрации, приняли участие 1178 человек. Анкетирование завершилось 30 марта.

"Респонденты удовлетворительно оценили выполненные работы по благоустройству, однако подчеркнули необходимость улучшения освещенности улиц, ремонта пешеходной инфраструктуры, озеленения", - сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что парк 50-летия Пионерской организации в Петрозаводске восстанавливали волонтеры "пионерского возраста".

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