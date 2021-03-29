Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Минздраве уточнили правила поведения пожилых людей после вакцинации от коронавируса
29.03.2021 20:40
Импланты выпали из груди женщины из-за неудачной пластики
29.03.2021 23:30
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач 5
Сегодня 08:20
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
Суд установил зарубежный адрес экс-совладельца обанкроченного сельхозпредприятия Карелии 7
29.03.2021 14:54
Водитель в Петрозаводске предложил снять бесполезный асфальт и стать ближе к истории (ФОТО) 26
29.03.2021 15:23
Песков рассказал о постоянных шутках Путина 6
29.03.2021 19:10
Суд отправил двух жителей Карелии в колонию за подрыв банкоматов в Вологодской области
29.03.2021 16:24

Парк 50-летия Пионерской организации в Петрозаводске восстанавливали волонтеры "пионерского возраста"

Новости. Общество
12:03, 30 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

В столице Карелии завершилось благоустройство Парка 50-летия Пионерской организации – работы проводились в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

За несколько лет там привели в порядок зелёный массив, снесли аварийные деревья, проложили дорожки, построили новые мемориальные объекты, оборудовали новую детскую площадку, отремонтировали пешеходные дорожки и мостики, установили малые архитектурные формы, выполнили озеленение.

С 2018 года благоустройство парка курировал региональный штаб Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Об этом рассказал начальник штаба, член муниципальной рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" Михаил Дийков.

"Юнармейцы Карелии являлись кураторами работ по благоустройству парка 50-летия Пионерской Организации совместно со своими шефами из военного комиссариата республики, ветеранской организации "Патриот", регионального отделения "Юнармии", Петрозаводского территориального гарнизона, молодёжного центра "Смена", КРООВ "Ветеранов Вооружённых сил РФ" и Карельского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство". Надеюсь, что столь значимый для города парк будет жить и преображаться. Считаю, очень важным, что к работам по благоустройству привлечены подростки. Ребята учатся ценить городскую среду и бережно относиться к её элементам", - рассказал Дийков.

Благоустройство парка стало одним из примеров успешного проекта, реализованного в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".  

Какие территории будут приведены в порядок в 2022 году, жители Карелии, смогут выбрать путем рейтингового голосования на единой для всей страны платформе 10.gorodsreda.ru. Чтобы проголосовать, требуется зайти на сайт и выбрать свой регион. Далее можно отдать свой голос в пользу одного из предложенных вариантов. Голосование на платформе устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги. Сделать свой выбор смогут все жители Карелии в возрасте от 14 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-30 12:07:31
Собачатники со своими псинами уделают в самое ближайшее время.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях
27.03.2021, 15:33
Зачем достали "папочку с компроматом" на главу Минприроды Карелии Алексея Щепина?
26.03.2021, 16:14
Регистратор автомобилиста запечатлел место лобового столкновения грузовиков в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 7
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 9
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

29.03.2021 16:40
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Объявлены победители регионального конкурса "Экспортер года 2021" 1
29.03.2021 11:30
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»