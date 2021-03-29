Парк 50-летия Пионерской организации в Петрозаводске восстанавливали волонтеры "пионерского возраста"

В столице Карелии завершилось благоустройство Парка 50-летия Пионерской организации – работы проводились в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

За несколько лет там привели в порядок зелёный массив, снесли аварийные деревья, проложили дорожки, построили новые мемориальные объекты, оборудовали новую детскую площадку, отремонтировали пешеходные дорожки и мостики, установили малые архитектурные формы, выполнили озеленение.

С 2018 года благоустройство парка курировал региональный штаб Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Об этом рассказал начальник штаба, член муниципальной рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" Михаил Дийков.

"Юнармейцы Карелии являлись кураторами работ по благоустройству парка 50-летия Пионерской Организации совместно со своими шефами из военного комиссариата республики, ветеранской организации "Патриот", регионального отделения "Юнармии", Петрозаводского территориального гарнизона, молодёжного центра "Смена", КРООВ "Ветеранов Вооружённых сил РФ" и Карельского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство". Надеюсь, что столь значимый для города парк будет жить и преображаться. Считаю, очень важным, что к работам по благоустройству привлечены подростки. Ребята учатся ценить городскую среду и бережно относиться к её элементам", - рассказал Дийков.

Благоустройство парка стало одним из примеров успешного проекта, реализованного в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Какие территории будут приведены в порядок в 2022 году, жители Карелии, смогут выбрать путем рейтингового голосования на единой для всей страны платформе 10.gorodsreda.ru. Чтобы проголосовать, требуется зайти на сайт и выбрать свой регион. Далее можно отдать свой голос в пользу одного из предложенных вариантов. Голосование на платформе устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги. Сделать свой выбор смогут все жители Карелии в возрасте от 14 лет.