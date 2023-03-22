Жители Петрозаводска рассказали, почему они перестают общаться с коллегами вне работы

Опрос показал, сколько петрозаводчан общаются с коллегами вне офиса.

Как стало известно из опроса сервиса по поиску работы SuperJob, 43% петрозаводчан общаются с коллегами не только в рабочее время. Еще 5% опрошенных рассказали, что недавно начали общаться с коллегами вне офиса.

Раньше общались, но затем перестали видеться с коллегами помимо рабочего места — 28% петрозаводчан. Среди причин, почему это произошло, были названы прохождение обучения, создание семьи, рождение ребенка, появление подработки и прочее.

При этом 24% опрошенных никогда не общались с коллегами вне работы. Это объяснили нехваткой времени, желанием разграничить личную жизнь и работу, а также отсутствием теплых отношений с сослуживцами.

Интересно, что, чем выше доход респондентов, тем чаще всего они общаются с коллегами. Среди тех, чей заработок выше 80 тысяч рублей, их оказалось 48%.