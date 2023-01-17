Жители Петрозаводска решились на кражу после посещения сауны (ВИДЕО)

Угрозыск Петрозаводска ищет подозреваемых в краже после посещения сауны в Сулажгоре.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают молодых людей, запечатленных на видеозаписи.



Их подозревают в краже имущества после посещения сауны в Сулажгоре.

Всех, кто знает этих мужчин, а также, где их искать, полиция просит сообщить эти сведения по номерам телефонов: 8 911-426-81-77 или 8 911-050-98-02.



Конфиденциальность гарантируется, рассказали в МВД Карелии.