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Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации

Новости. Общество
16:55, 15 Сентября 2021
фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

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Будущие матери возмущены состоянием здания женской консультации, находящегося в столице Карелии.

Посетители здания женской консультации «Родильного дома им. Гуткина К. А.», располагающегося на улице Кузьмина в Петрозаводске, шокированы царящей там разрухой. Об этом сообщают читатели паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«За что женщины, молодые девушки, будущие мамы, живущие в столице Карелии, вынуждены получать профильную медицинскую помощь в таких ужасных условиях?! Почему врачи и средний медицинский персонал женской консультации изо дня в день приговорены к работе в таких ненадлежащих условиях?! В соседних странах животные содержатся в более лучших по своему внутреннему и внешнему состоянию помещениях!», — говорится в тексте поста.

Автор поста задается вопросом, когда Минздрав Карелии найдет для женской консультации подходящее помещение.

В республиканском Минздраве сообщили «Столице на Онего», что здание женской консультации на улице Кузьмина построено в 1939 году. Оно находится в неудовлетворительном состоянии. Проведение там ремонта признано нецелесообразным.

Минздрав рассматривает вопрос о переводе подразделения в здание, расположенное в Петрозаводске по адресу Кирова, 15. Сейчас из-за пандемии коронавируса этот объект перепрофилирован для борьбы с ковидом. 

«При изменении эпидситуации и закрытии инфекционного стационара работы по перепланировке и ремонту в здании на Кирова,15 продолжатся, после ремонта там будет возможно размещение женской консультации», — заявили в Минздраве.

Также в министерстве сообщили, что в настоящее время принимаются меры по поддержанию технического состояния здания консультации, планируется проведение косметического ремонта помещений, для этого предусмотрены средства в объеме 600 тыс. рублей.

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