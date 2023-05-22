Жители Петрозаводска сказали, что их больше всего раздражает в маршрутках Петрозаводска

Хамство водителей оказалось не главной бедой маршрутных автобусов.

Участники опроса в «Столице на Онего» рассказали, что они считают главной бедой маршруток Петрозаводска.

Как выяснилось, большинство участников опроса — 54% — считают главной бедой грязные автобусы.

Чуть меньшее количество принявших участие в опросе, назвали главной проблемой постоянные опоздания. Таковых оказалось 39%.

Наконец, лишь 5% опрошенных признались, что главной бедой для них является хамство водителей.

Всего в опросе принял участие 461 человек.

Напомним, власти Петрозаводска начали транспортную реформу, которая должна привести к кардинальным переменам в лучшую сторону в работе маршруток. Однако идея натолкнулась на противодействие транспортных компаний, которые считают, что их права могут быть ущемлены, и требуют оставить все, как есть.