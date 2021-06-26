Жители Петрозаводска снова пожаловались на зловоние, разобраться с которым обещал мэр города

Единая дежурная диспетчерская служба Петрозаводска сегодня зарегистрировала новые обращения горожан на запах канализации в микрорайоне Ключевая.

«С 14:30 стали поступать обращения жителей с жалобами на запах канализации в районе Ключевая. Информация для проверки передана в АО „ПКС-Водоканал“ и Управление городского хозяйства Комитета ЖКХ Администрации Петрозаводского городского округа», — говорится в сообщении ЕДДС.

В середине июня глава Петрозаводска Владимир Любарский пообещал, что власти найдут причину зловония.

«„ПКС“ закупило телеметрическое оборудование для обследования канализационного коллектора. Поставка оборудования в Петрозаводск ожидается до конца месяца. Такой робот покажет наличие повреждений, трещин и разрушений в коллекторе, если они есть», — заявил Любарский.

Мэр города пояснил, что оперативные службы также подключаться к процессу выяснения причин зловония.

«Важно также исключить возможность распространения запаха с канализационно-очистных сооружений. Для этого договорились с МЧС, Росгвардией. Дымовая шашка на очистных, квадрокоптер в воздух и будем посмотреть, как идёт распространение при различном направлении ветра. На следующей неделе проведем „следственный эксперимент“», — пояснил он.