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Новости. Общество
11:46, 12 Июня 2019
фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Жители Петрозаводска требуют убрать руки от Дерева дружбы

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Жители Петрозаводска создали петицию в защиту памятного знака "Дерево дружбы", который власти хотят снести ради установки стелы "Город воинской славы".

"Мы, жители Петрозаводска, с изумлением узнали о том, что городская администрация приняла "окончательное решение" об установке стелы "Город воинской славы" на месте памятного знака "Дерево дружбы" на Аллее городов-побратимов, - написано в петиции. - Это авторское произведение известных в Карелии скульпторов Михаила Коппалева и Ченки Шуквани было создано в конце 80-х годов XX столетия в честь дружбы карельской столицы с европейскими городами-побратимами. Дерево дружбы давно стало городской достопримечательностью, которую посещают многочисленные туристы, в том числе и из городов-побратимов Петрозаводска. Однако нынешняя администрация карельской столицы решила снести памятный знак, ради установки типовой колонны, положенной Петрозаводску по статусу города воинской славы".

Авторы петиции не понимают, почему ради установки одного памятного знака нужно переносить куда-то другой, который уже стал частью городской среды. Также есть опасения, что при установке стелы часть деревьев все-таки придется спилить.

"Придется сносить и часть деревьев на Аллее городов-побратимов, чтобы стела "Город воинской славы" заняла все причитающееся ей пространство. Скорее всего, карельская столица утратит эту аллею, потому что было бы уж совсем странным, если ее остатки сохранили бы прежнее название", - отметили защитники "Дерева дружбы".

Авторы петиции требуют от городской администрации отказаться от планов размещения стелы на месте памятного знака "Дерево дружбы"!

"Дружба с городами-побратимами не менее ценна, чем память о войне. Не уничтожайте то, что было создано Вашими предшественниками, лучше благоустройте город, и это будет лучшей памятью тем, кто восстанавливал его после военной разрухи. Руки прочь от Дерева дружбы!" - говорится в петиции.

Если вы разделяете мнение авторов, петицию можно подписать здесь.

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