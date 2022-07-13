Жители Петрозаводска украли коробку колбасы на 63 тысяч рублей, но остались ни с чем

Часть колбасы они выбросили во время бегства, а часть спрятали, но затем забыли расположение тайника, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестные украли колбасные изделия на 63 тысячи рублей в одной из палаток на Древлянке — такая информация поступила правоохранителям Петрозаводска ранним утром в минувшую среду.

На место выехала оперативно-следственная группа. Полицейские выяснили, что часть похищенного у злоумышленников забрали очевидцы происшествия.

Вскоре нашлись и подозреваемые. Как признался 31-летний петрозаводчанин, ночью он проник в палатку и вынес оттуда коробку с колбасой. Долго тяжелую коробку мужчина нести не смог, поэтому спрятал ее на улице и отправился за подмогой к 44-летнему товарищу.

Приятели снова отправились в торговую палатку, чтобы забрать оставшееся, но на месте их спугнули свидетели преступления. Друзья выбросили колбасу, убегая от очевидцев. Впрочем, найти спрятанную ранее коробку они тоже не смогли.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже. Один из фигурантов находится под арестом, другой — под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.