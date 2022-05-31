Жители Петрозаводска утаили голого мужчину от полиции

Жители Петрозаводска не стали сообщать в полицию о голом мужчине, гулявшем по городскому парку.

Ранее сообщалось, что 3 июня в Парке культуры и отдыха в Петрозаводске горожане заметили раздетого мужчину, удовлетворявшего себя в различных местах парковой зоны.

«С 11 часов (удовлетворяет свои сексуальные потребности — ред.) в разных местах парка культуры. Сначала в одежде был, в 15:40 уже голый», — написали петрозаводчане в соцсети.

Как стало известно «Столице на Онего», о голом мужчине, гулявшем по Парку культуры, в полицию так никто и не сообщил.

«Сообщений о данном инциденте не поступало. На основании публикаций в СМИ происшествие было зарегистрировано. Проводится проверка», — сообщили в МВД Карелии.