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Жители Петрозаводска увидели опасность на детской площадке вблизи Онего (ФОТО)

Новости. Общество
16:29, 04 Апреля 2021
фото: Живой Петрозаводск / ВК
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Дети могут порезаться острой проволокой, которая вылезла из поврежденных конструкций, установленных на набережной Онежского озера.

На детской площадке, находящейся на набережной Онего в Петрозаводске, повреждены конструкции. Острая проволока вылезла из деформированных канатов. Жители Петрозаводска предполагают, что дети во время игры могут порезать об нее руки. Об этом сообщает паблик "Живой Петрозаводск".

"Всё для здоровья детей, в том числе торчащая во все стороны стальная проволока на тренажёрах на набережной. Будьте осторожны", - заявил автор поста.

Ранее сообщалось, что уникальный для Карелии IT-тренажёр для подготовки хоккеистов установлен в Петрозаводске.

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