Жители Петрозаводска вернули переплату за коммунальные услуги

Госкомитет помог жильцам многоквартирного дома вернуть более 35 тысяч рублей, которые были необоснованно начислены за коммунальные ресурсы.

По жалобе жильца дома по улице Водников в Петрозаводске специалисты Госкомитета Карелии по жилищному надзору провели проверку и выявили нарушения в начислении платы за общедомовые нужды (ОДН), сообщили в группе Госкомитета. Управляющая компания ООО «Район» начисляла плату за холодное, горячее водоснабжение и водоотведение не по показаниям общедомового прибора учета, как это было решено на общем собрании собственников, а по нормативу.

Благодаря вмешательству Госкомитета, управляющая организация была обязана произвести перерасчет и вернуть жильцам переплаченные средства в размере 35 411 рублей.

Госкомитет также напомнил, что согласно законодательству РФ одним из стандартов управления многоквартирным домом является организация и начисление платы за содержание общего имущества. Плата за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, считается жилищной услугой, а управляющая организация несёт ответственность за корректное начисление этой платы.