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Жители Петрозаводска вернули переплату за коммунальные услуги

Новости. Общество
09:10, 09 Ноября 2024
фото: © pvproductions / Freepik

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Госкомитет помог жильцам многоквартирного дома вернуть более 35 тысяч рублей, которые были необоснованно начислены за коммунальные ресурсы.

По жалобе жильца дома по улице Водников в Петрозаводске специалисты Госкомитета Карелии по жилищному надзору провели проверку и выявили нарушения в начислении платы за общедомовые нужды (ОДН), сообщили в группе Госкомитета. Управляющая компания ООО «Район» начисляла плату за холодное, горячее водоснабжение и водоотведение не по показаниям общедомового прибора учета, как это было решено на общем собрании собственников, а по нормативу.

Благодаря вмешательству Госкомитета, управляющая организация была обязана произвести перерасчет и вернуть жильцам переплаченные средства в размере 35 411 рублей.

Госкомитет также напомнил, что согласно законодательству РФ одним из стандартов управления многоквартирным домом является организация и начисление платы за содержание общего имущества. Плата за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, считается жилищной услугой, а управляющая организация несёт ответственность за корректное начисление этой платы.

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