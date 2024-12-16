Жители Петрозаводска возмущены состоянием дворов и работой управляющих компаний

В социальных сетях жители Петрозаводска спорят о работе управляющих компаний.

В социальных сетях разгорелся очередной спор, связанный с работой управляющих компаний в Петрозаводске. Подписчик группы «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» прокомментировал чужое возмущение о контейнерных площадках, превратившихся в свалку.

Автор анонимного поста обратил внимание на то, что жители сами должны следить за собой. «Перестаньте свинячить и оправдывать вот такое вот свинство», ━ написал он.

Кроме того, автор отметил низкие зарплаты дворников.