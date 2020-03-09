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Жители Петрозаводска встали в живую цепь в защиту парка "Каменный бор" (ФОТО)

Новости. Общество
13:22, 09 Марта 2020
фото: Валерий Поташов
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Горожане засыпали цветами уничтоженный памятник бойцу истребительного батальона.

Около полудня у парка "Каменный бор" в Петрозаводске, где началось строительство детского сада, собрались свыше двухсот горожан, чтобы принять участие в акции в защиту зеленой зоны. Многие пришли к строительной площадке целыми семьями и даже с детскими колясками. 


Фото: Валерий Поташов/Столица на Онего


Фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

"Мы против застройки парка "Каменный бор" и разрушения памятного места, где шли бои за Петрозаводск. Но мы за уважение к жителям города, за то, чтобы прислушивались к их мнению! - заявила "Столице на Онего" одна из участниц акции Ирина Мовчан. - Если люди говорят, что садик здесь не нужен, необходимо принять это во внимание. Сейчас ситуация такова, что в районе Ключевой, где находится парк, десять садиков. Пусть будет одиннадцатый, но не здесь, на территории, которая является рекреационной зоной!". 


Ирина Мовчан в живой цепи. Фото: Валерий Поташов

Защитники парка "Каменный бор" пришли на акцию с цветами и возложили их на месте уничтоженного строителями памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при  обороне Петрозаводска осенью 1941 года. Разрушенный кенотаф очень быстро утонул в букетах. После этого защитники парка "Каменный бор" взялись за руки и выстроили вокруг вырубки живую цепь в форме сердца. 


Возложение цветов. Фото: Валерий Поташов


На месте разрушенного памятника. Фото: Валерий Поташов
 

 

Напомним, вырубка соснового бора в районе Ключевского карьера вызвала массовые протесты жителей Петрозаводска. На месте вырубки ранее планировалось благоустроить парк "Каменный бор", однако эта территории была отдана городскими властями под строительство детского сада. Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы.  

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Комментарии

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Leopol'd
2020-03-09 20:02:43
Территорий в городе немало, в том числе и с мвленькими, деревянными, аварийными домами. Ну или огромные территории зареки. Но каждый раз рубят парки и зелёные зоны.
Т. е. самоцель - решить мелкий вопрос экономии, но не развитие красивого города.
новый
2020-03-09 20:01:08
Вот вся эта шелупонь сопливого года издания какое отношение имеет к карьеру ?
Гостья
2020-03-09 19:54:05
Не ссорьтесь девочки и мальчики. Скоро в Петрозаводске леса вообще не будет...
новый
2020-03-09 18:53:27
Согласен со Светкой Куприяновой. Здравомыслящая женщина.
новый
2020-03-09 18:49:00
Самое неприятное, что вся это протестанутая шелупонь сюда Яшу Степанова приплели. Вот стоят эти позеры , а зачем ? Вот этот же Поташев, который всегда и везде. Он в армии служил ? Вот вспомнилось, что после очередной командировки сфинктор очень даже был в тонусе, когда с блокпоста в Ханкалу колонной домой шли. За бортом температура 40, а внутри хрен знает сколько. Пот капельками падал на АКМ-47.а в башке только одна мысль - подорвут колонну или нет.
бюджет
2020-03-09 17:44:27
Нешто Конституцию прочитали, что источником власти является народ?
Svetlana Kuprianova
2020-03-09 17:44:06
Что за мода "мы против". Вы какие права имеете на эту территорию? Вменить вам в обязанность эту территорию содержать (убирать, освещать, обеспечивать безопасность хотя-бы) и тогда сразу " это городская земля''. Распоряжайтесь своим имуществом, а не городским. Хоть там помойку ставить соберутся! Это решение городских властей. Решать им, а не тем кто там гуляет или ещё чем занимается.
новый
2020-03-09 17:42:30
В Орзеге взвод НКВД оборону держал, но этот сопляк в красной куртке с цветочком об этом не знает.
Елена
2020-03-09 16:32:19
Кстати, вот вопрос. Митинг был санкционирован?
Ванёк
2020-03-09 16:24:40
В очередной раз власти офаршмачились , заврались . Но народ не проведёшь , тем более когда он стал сплочённее и активнее . За всем этим бардаков торчат парфёна уши , все это понимают , только он не может это понять , пока плюёт на всех .
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