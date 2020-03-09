Жители Петрозаводска встали в живую цепь в защиту парка "Каменный бор" (ФОТО)

Горожане засыпали цветами уничтоженный памятник бойцу истребительного батальона.

Около полудня у парка "Каменный бор" в Петрозаводске, где началось строительство детского сада, собрались свыше двухсот горожан, чтобы принять участие в акции в защиту зеленой зоны. Многие пришли к строительной площадке целыми семьями и даже с детскими колясками.



Фото: Валерий Поташов/Столица на Онего



Фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

"Мы против застройки парка "Каменный бор" и разрушения памятного места, где шли бои за Петрозаводск. Но мы за уважение к жителям города, за то, чтобы прислушивались к их мнению! - заявила "Столице на Онего" одна из участниц акции Ирина Мовчан. - Если люди говорят, что садик здесь не нужен, необходимо принять это во внимание. Сейчас ситуация такова, что в районе Ключевой, где находится парк, десять садиков. Пусть будет одиннадцатый, но не здесь, на территории, которая является рекреационной зоной!".



Ирина Мовчан в живой цепи. Фото: Валерий Поташов

Защитники парка "Каменный бор" пришли на акцию с цветами и возложили их на месте уничтоженного строителями памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при обороне Петрозаводска осенью 1941 года. Разрушенный кенотаф очень быстро утонул в букетах. После этого защитники парка "Каменный бор" взялись за руки и выстроили вокруг вырубки живую цепь в форме сердца.



Возложение цветов. Фото: Валерий Поташов



На месте разрушенного памятника. Фото: Валерий Поташов

Напомним, вырубка соснового бора в районе Ключевского карьера вызвала массовые протесты жителей Петрозаводска. На месте вырубки ранее планировалось благоустроить парк "Каменный бор", однако эта территории была отдана городскими властями под строительство детского сада. Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы.