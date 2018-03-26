Жители Петрозаводска выбрали новый зимний талисман

Любители лыж проголосовали за персонажа с именем МечтаЛось и получили призы за преданность "Фонтанам".

В воскресенье на закрытии городского лыжного фестиваля "Зимние фонтаны" были подведены итоги спортивного сезона, прошедшего на излюбленной горожанами лыжной трассе.

Директор центра спорта Петрозаводска Андрей Сандальнев произнес слова благодарности в адрес горожан, активно поддержавших проект благоустройства лыжной трассы. Напомним, проект занял первое место в рейтинговом голосовании, уже в этом году получит финансовую поддержку и будет реализован.

Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Петрозаводска Александр Баканчук вручил золотые медали горожанам, которые совершили за сезон 35 лыжных походов. Таких активистов оказалось 270. За преданность "Фонтанам" первым наградили Петра Татаренко, который не один десяток лет выходит на лыжню здоровья. Среди медалистов оказалось много семей.

Горожане, которые не менее 20 раз выходили на лыжню, смогли в результате электронной жеребьевки поучаствовать в розыгрыше призов от фирм и компаний - партнеров зимнего фестиваля. Сотня счастливчиков получила подарки, а самым везучим оказался Антон Семенов, выигравший телевизор от компании "Юрфинэкс".

- Бывает же! Нам телевизор очень нужен. Мы как раз собирались его покупать, а тут такой сюрприз! – удивился Антон неожиданному призу.

Обладатель нового телевизора любит спорт. Рассказал, что бегал полумарафоны, потом из-за травмы пришлось на время остановиться, но в планах – вернуться к пробежкам.

Всенародным голосованием выбран талисман следующего сезона. Им стал забавный персонаж МечтаЛось. А торговый дом "Ярмарка" щедро угощал всех, кто пришел на праздник, вкусным обедом.