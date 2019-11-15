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Новости. Общество
08:05, 15 Ноября 2019
фото: пресс-служба Петросовета

Жители Петрозаводска выбрали проекты благоустройства по программе поддержки местных инициатив

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В администрации города состоялось собрание граждан, на котором петрозаводчане определили проекты для участия в программе поддержки местных инициатив.

На собрании, состоявшемся в администрации карельской столицы, инициативные группы презентовали шесть проектов, которые были представлены для участия в программе поддержки местных инициатив 2020 года. По итогам голосования горожане выбрали три из них: "Благоустройство территории, прилегающей к школе № 43", "Благоустройство пешеходной дорожки вдоль Лососинского шоссе" и "Устройство скейт-парка на территории стадиона "Юность".

"Дальнейшую судьбу данных проектов определит республиканская комиссия, прокомментировал итоги председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. - Каждая из инициатив, в случае принятия положительного решения на республиканском уровне, сможет рассчитывать на получение субсидии в размере 1,6 миллиона рублей. При этом обязательное условие программы - участие самих граждан в софинансировании: 60% от стоимости проекта предоставит региональный бюджет, 30% - бюджет города, оставшиеся 10% - инициативные группы. Считаю, что это правильный подход. Решение актуальных проблем зависит в первую очередь от активности жителей, только вместе мы можем сделать очень многое".

Окончательное решение по представленным инициативам региональная комиссия примет в начале февраля следующего года.

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