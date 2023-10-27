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Жители Петрозаводска высказались относительно детского труда на вредных и опасных производствах

Новости. Общество
10:08, 30 Октября 2023
фото: Freepik

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Петрозаводчане прокомментировали поправки к трудовому кодексу, согласно которым к работе на вредных и опасных производствах смогут привлекать несовершеннолетних.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, в ходе которого выяснялось, как петрозаводчане относятся к недавней инициативе депутатов Татарстана, которые подготовили поправки к Трудовому кодексу РФ. Согласно им, несовершеннолетним в возрасте 16—17 лет будет разрешено трудиться на производствах с вредными и/или опасными условиями труда.

Петрозаводчане высказались против инициативы. Среди опрошенных 78% были явно против, аргументировав это различными доводами: «Дети и так слабые, часто болеют, и тем более невнимательные»; «Нечего молодым калечить себя, учитывая их мозги в этом возрасте»; «Вредные производства — это перебор. Неокрепший организм, рано начнут болеть, а им ещё детей рожать!»

Лишь каждый девятый (11% опрошенных) поддержал законопроект, объяснив это следующим образом: «Раньше дети трудились наравне со взрослыми, потому инфантильности не было».

Чем старше петрозаводчане, тем больше среди них противников инициативы. Но хуже всего к ней отнеслись родители детей 16-17 лет — 84% из них категорически против привлечения несовершеннолетних к работе на производствах с вредными и опасными условиями труда.

Напомним, ранее депутаты захотели привлекать подростков к труду на вредных и опасных производствах.

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