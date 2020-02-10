Петрозаводчан просят не заключать договоры с управляющими компаниями–должниками

Новости. Общество
12:11, 11 Февраля 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
За водоснабжение и водоотведение управляющие компании и ТСЖ Петрозаводска должны АО "ПКС-Водоканал" около 10 млн рублей.
Сумма внушительная, и, конечно же, никому не хотелось бы заключить договор с компаниями-должниками. "РКС-Петрозаводск" предостерегает вас от работы с подобными организациями.
Управляющие компании и иные организации, распоряжающиеся общедомовыми ресурсами, в том числе и деньгами собственников квартир – это то, что выбирать жителям многоквартирного дома нужно осознанно и особенно тщательно. К сожалению, порядочностью могут похвастаться далеко не все управляющие компании города.
На данный момент список наиболее крупных должников за коммунальные услуги таков:
- ООО "Новая управляющая компания", долг более 2 миллионов руб.
- ООО "Карельская энергосервисная компания", долг 1 миллион 642 тыс. руб.
- ООО "Новые технологии управления", долг 650 тыс. руб.
- ООО РЦ "Квартал", долг более 724 тыс. руб.
- АО "МКС-Петрозаводск", долг более 998 тыс. руб.
- ООО "УК №1", долг более 416 тыс. руб.
- ООО "УК Карелдом", долг более 549 тыс. руб.
- ООО "Домострой", долг более 735 тыс. руб.
- ООО "Север", долг более 446 тыс. руб.
- Товарищество собственников недвижимости жилой комплекс "Порт", долг более 255 тыс. руб.
- ООО УК "Вектор", долг более 288 тыс. руб.
- ООО "Народная управляющая компания", долг более 175 тыс. руб.
- ООО "ВАДИ", долг более 132 тыс. руб.
- ООО "Мой дом", долг более 111 тыс. руб.
- Товарищество собственников недвижимости "Водник", долг более 155 тыс. руб.
- ООО "Управляющая компания Веста", долг более 100 тыс. руб.
- Товарищество собственников жилья "Порядок", долг более 146 тыс. руб.
- Общество с ограниченной ответственностью "Карелия", долг более 36 тыс. руб.
Погасить задолженность за водоснабжение и водоотведение не так уж и сложною. С АО "ПКС-Водоканал" можно заключить рассрочку, составить индивидуальный график погашения долга, на встрече с администрацией города обсудить вопросы, возникшие у управляющих компаний.
Узнать, есть ли долг у вашей управляющей компании, и ознакомиться с другими организациями-должниками можно на сайте АО "ПКС-Водоканал" в разделе "Информация о задолженности".
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