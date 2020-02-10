Петрозаводчан просят не заключать договоры с управляющими компаниями–должниками

За водоснабжение и водоотведение управляющие компании и ТСЖ Петрозаводска должны АО "ПКС-Водоканал" около 10 млн рублей.

Сумма внушительная, и, конечно же, никому не хотелось бы заключить договор с компаниями-должниками. "РКС-Петрозаводск" предостерегает вас от работы с подобными организациями.

Управляющие компании и иные организации, распоряжающиеся общедомовыми ресурсами, в том числе и деньгами собственников квартир – это то, что выбирать жителям многоквартирного дома нужно осознанно и особенно тщательно. К сожалению, порядочностью могут похвастаться далеко не все управляющие компании города.

На данный момент список наиболее крупных должников за коммунальные услуги таков:

ООО "Новая управляющая компания", долг более 2 миллионов руб. ООО "Карельская энергосервисная компания", долг 1 миллион 642 тыс. руб. ООО "Новые технологии управления", долг 650 тыс. руб. ООО РЦ "Квартал", долг более 724 тыс. руб. АО "МКС-Петрозаводск", долг более 998 тыс. руб. ООО "УК №1", долг более 416 тыс. руб. ООО "УК Карелдом", долг более 549 тыс. руб. ООО "Домострой", долг более 735 тыс. руб. ООО "Север", долг более 446 тыс. руб. Товарищество собственников недвижимости жилой комплекс "Порт", долг более 255 тыс. руб. ООО УК "Вектор", долг более 288 тыс. руб. ООО "Народная управляющая компания", долг более 175 тыс. руб. ООО "ВАДИ", долг более 132 тыс. руб. ООО "Мой дом", долг более 111 тыс. руб. Товарищество собственников недвижимости "Водник", долг более 155 тыс. руб. ООО "Управляющая компания Веста", долг более 100 тыс. руб. Товарищество собственников жилья "Порядок", долг более 146 тыс. руб. Общество с ограниченной ответственностью "Карелия", долг более 36 тыс. руб.

Погасить задолженность за водоснабжение и водоотведение не так уж и сложною. С АО "ПКС-Водоканал" можно заключить рассрочку, составить индивидуальный график погашения долга, на встрече с администрацией города обсудить вопросы, возникшие у управляющих компаний.

Узнать, есть ли долг у вашей управляющей компании, и ознакомиться с другими организациями-должниками можно на сайте АО "ПКС-Водоканал" в разделе "Информация о задолженности".