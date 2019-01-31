Жители Петрозаводска пожаловались на общественный транспорт

Четыре обращения по работе общественного транспорта поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Как сообщается на сайте службы, обо всех фактах нарушений расписания движения общественного транспорта проинформированы руководители предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров, и прокуратура города.