Жители поселка Карелии бьют тревогу из-за вырубок соснового бора

В поселке Пряжа начались вырубки соснового бора.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители поселка Пряжа, которые встревожены начавшимися вырубками соснового бора.

"Главная достопримечательность уютного места в Пряже, где был красивый сосновый бор, где росли среди мха вековые сосны, где местные жители привыкли собирать грибы и ягоды, оказалось под угрозой, - написали жители Пряжи. - С осени здесь бурными темпами идет варварская рубка деревьев. Участок протяженностью в 10 га отдан местной администрацией под строительство жилых домов для многодетных семей из Петрозаводска".

Также, по словам местных жителей, сосновый бор не просто варварски уничтожается, но при этом вырубки ведутся в районе водозабора.

"Раньше здесь, на побережье озера, располагалась турбаза, несколько домов стояли среди сосен, - рассказали авторы обращения. – При строительстве турбазы Минприроды строго следило, чтобы разрешенные границы по удаленности от водозабора – источник поступления питьевой воды жителям Пряжи - были четко соблюдены. Сейчас турбаза ликвидирована. Земли отданы из федеральной собственности местным властям, и они ведут рубки у побережья, превращая земли в пустошь. А водозабор никто ведь никуда не переносил. Насосы по-прежнему качают воду из подземных ключей, которые здесь еще 20 лет назад обнаружили авторы проекта "Чистая вода". Этот экологический проект гремел тогда во всех карельских СМИ и финансировался на деньги финских партнеров".

Местные жители выступают против уничтожения бора, вырубка которого, по их мнению, ставит под угрозу водоснабжение всего поселка.

Глава администрации Пряжинского района Оксана Гаврош в ответе на редакционный запрос по ситуации с вырубками в Пряжинском районе сообщила, что земельные участки, о которых идет речь, расположены в Пряже на ул. Сосновый бор и относятся к землям населенных пунктов: вид разрешенного использования – ИЖС (индивидуальное жилищное строительство).

"Территориальная зона Ж1, - обозначено в ответе местных властей. – Общая площадь земельных участков примерно составляет 8 га. Распоряжением правительства РФ от 27.06.2013 года данная земля была безвозмездно переведена из федеральной собственности в собственность Пряжинского района. Земельные участки предоставляются различным категориям граждан, в том числе и многодетным семьям. Вырубки проводит собственник. Земельные участки не прилегают к санитарно-охранной зоне источника водоснабжения Пряжи".

Напомним, в 2017 году жители деревни Суна Кондопожского района встали на защиту Сунского бора, заставив разработчика карьера отказаться от своих планов.